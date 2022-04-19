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Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

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Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak 2022 bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı MEB tarafından gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Peki, bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?

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Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bursluluk sınavı 2022 yılında eylül ayında yapılacak. MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzun göre işlemler nisan ayında başlayacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

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Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak 2022 bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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