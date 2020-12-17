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Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu...

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Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu...
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Uludağ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Bursa’da hobi amaçlı dron kullanan Hasan Sarıtaş, dün Uludağ’ın Bakacak seyir noktasından bölgeyi görüntüledi.

Bursanın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu...

Bulutların aşağıda kaldığı görüntüler, görsel şölen oluşturdu. Bursa'nın üzerini tamamen kaplayan bulutlar, kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdı.

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