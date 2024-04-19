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Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

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#Bursa#Yangın#Bursa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 12:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sandalye fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Yangın ilerleyen dakikalarda kontrol  altına alındı

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İnegöl'de saat 10.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de bulunan sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 itfaiye aracı, 35 personel ve sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri yönlendirildi. Yangının büyümesi sonucu Kestel ve Yenişehir itfaiye müdürlüklerinden destek istendi. İtfaiye görevlileri alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için fabrikanın duvarlarını ıslattı. Yangının çıktığı Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'ye gelen Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen çalışmaları yerinde inceledi.

Bursadaki yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

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Organize sanayi bölgesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursadaki yangın kontrol altına alındı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu yangının büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Söndürme çalışmaları tamamlanınca, yangının çıkış nedeni araştırılıp zarar tespiti yapılacak" dedi. 

 

 

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#Bursa#Yangın#Bursa Haberleri

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