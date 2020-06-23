MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüsü çıktı
GeriGündem Bursa'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüsü çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Bursa'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüsü çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüsü çıktı
Abone Olgoogle-news

Bursa'da 5 kişinin ölümüne, 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Öte yandan sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu.

Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğunu vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarını sular altında bıraktı.

Bursadaki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti Yeni görüntüsü çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle