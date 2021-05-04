Bursa'daki kazada eşini kaybetmişti Yürek yakan sözler

Alınan bilgiye göre, bir otomotiv fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde yana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Servis aracındakilerden İlknur Pepeç Kaya'nın (26) hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk çocuğuna 2 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü ise Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

‘YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLÜ KAYBETTİM’

Hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen servis şoförü İbrahim S., ilk ifadesinde aracın yağış nedeniyle kaydığını, kontrolden çıkıp refüje çarptığını söyledi. İbrahim S.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM"

Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere konuşan ölen kadının eşi Furkan Kaya, eşiyle aynı fabrikada çalıştığını anlattı.

Eşinin, hamileliğinden dolayı gündüz, kendisinin ise gece vardiyasında çalıştığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kazadan 2 gün önce ben de aynı serviste işe gidiyordum. Aracın klimaları çalışmıyordu ve bazı eksiklikleri vardı. Kazadan 2 gün önce servis şoförüne aracın bakıma ihtiyacının olduğunu söyledim. Servis şoförü ise araç sahibinin maliyetten dolayı bakımları yaptırmadığını bana söyledi. Kazada sorumluluğu bulunanlar hakkında hukuk mücadelesi başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım."





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