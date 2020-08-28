Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Yalova- Bursa yolu Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yalova’dan Bursa yönüne giden Fatih Yazıcı (38), yönetimindeki 16 VN 961 plakalı TIR ile kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Savaş’ın (38) kullandığı 77 BD 599 plakalı TIR’a çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada Yazıcı'nın kontrolünden çıkan TIR, sol şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Arslan yönetimindeki 34 PJ 2981 plakalı minibüse çarptı. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle 34 AR 3240 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özcan Arslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Arslan, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Orhangazi- Yalova yolundan ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.