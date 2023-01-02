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Bursa'da zincir marketlerin 9 şubesinin faaliyetlerine 3 gün durdurma

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#Bursa#Zincir Market#İnegöl Belediyesi
Bursada zincir marketlerin 9 şubesinin faaliyetlerine 3 gün durdurma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 14:40

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 farklı zincir marketin toplam 9 şubesinin faaliyetleri, etiket ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu.

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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 3 farklı zincir marketin 9 şubesinde etiket ihlali yapıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, İnegöl Belediyesi Encümen Meclisi kararıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bazı ürünlerin raftaki fiyatıyla kasada okutulan fiyatının farklı olduğu tespit edildi. Daha önce aynı maddeden dolayı 3 kez uyarı cezası uygulandığı belirtilen marketlerin bu kez 3 gün süreyle faaliyetleri durduruldu. İş yerleri, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

Bursada zincir marketlerin 9 şubesinin faaliyetlerine 3 gün durdurma

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#Bursa#Zincir Market#İnegöl Belediyesi

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