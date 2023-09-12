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Bursa'da zihinsel engelli gence dehşeti yaşatmışlardı! Tutuklu sayısı 3'e çıktı

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#Bursa#Sosyal Medya#Şiddet
Bursada zihinsel engelli gence dehşeti yaşatmışlardı Tutuklu sayısı 3e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 14:19

Bursa'da zihinsel engelli E.S.'nin (22) başına silah dayayıp, darbeden Suriye uyruklu S.A. (16) ile İ.E.’nin (17) ardından, Abudulhalik Elramazan (18) da gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S., sosyal medyadan kız arkadaşlarıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A., İ.E. ve Abudulhalik Elramazan ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce şüphelilerden S.A. ve İ.E. engelli genci dövüp başına tabanca dayayarak tehdit etti. Aldığı darbelerle yaralanan E.S., kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, kaçan şüphelilerden S.A. ile İ.E. ise polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, 7 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yaşananları cep telefonu ile kayda alıp görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlenen Abudulhalik Elramazan da dün gece polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elramazan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

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#Bursa#Sosyal Medya#Şiddet

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