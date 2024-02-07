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Bursa'da yeşil reçeteli ilaç için eczacıyı tehdit edip darbetmeye çalıştı, polislere saldırdı! Tutuklandı

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#Bursa#İnegöl#Eczane
Bursada yeşil reçeteli ilaç için eczacıyı tehdit edip darbetmeye çalıştı, polislere saldırdı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 12:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi. Eczacıya küfredip darbetmeye çalışan şüpheli, gelen polislere de saldırdı. Şüpheli tutuklandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı, nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi. Çakıcı, reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıya tehdit ve küfrederek, darbetmeye çalıştı.

Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çakıcı, bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı. Çakıcı işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Bursa#İnegöl#Eczane

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