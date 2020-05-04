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Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Bursa'da yasağa uymayan 1060 kişiye 2 milyon 936 bin lira ceza

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Bursa'da yasağa uymayan 1060 kişiye 2 milyon 936 bin lira ceza
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BURSA'da, 3 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1060 kişiye, toplam 2 milyon 936 bin 810 TL para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle aldığı 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 kentten biri olan Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri, 30 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Yapılan kontrollerde durdurulan araçların sürücülerinin izin belgeleri kontrol edildi. Maske takmayanlar uyarıldı. 3 günde yasağı ihlal eden 1060 kişiye, toplam 2 milyon 936 bin 810 TL para cezası kesildi.

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