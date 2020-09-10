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İsmail Hakkı SEYMEN /BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 08:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bursa'da yangın kâbusu: Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı

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Son dakika haberi: Bursa'da yangın kâbusu: Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı
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BURSA’da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında 1’i Alzheimer hastası 3 kişi ekiplerce, dumanların arasında mahsur kalan bir köpek ise vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangından kurtulan bir kişi köpeğine sarılarak gözyaşı döktü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. 303. sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika haberi: Bursada yangın kâbusu: Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı

Dumanların sardığı apartmanda kalan ve dumandan etkilenen 1’i alzheimer hastası 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, mahalleli ise dumanların arasında mahsur kalan bir köpeği kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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