Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da 'yan bakma' kavgası: Ortalık meydan muharebesine döndü

#Kavga#Bursa#Yan Bakma
Bursada yan bakma kavgası: Ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

Haberin Devamı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında 'yak bakma' meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydana muharebesine döndü. 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdüler. Bu anları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı son buldururken yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi. Kavga anı saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Bursa#Yan Bakma

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi