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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

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Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
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BURSA’da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan N.G. ve yürüme engelli E.G.G., adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma neticesinde E.G.G. ve N.G.’yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, N.G. ve yürüme engelli E.G.G.’nin içinde bulunduğu otomobil, ekiplerce durduruldu. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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