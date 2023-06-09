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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı

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#Bursa#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 09:33

Bursa’da son dönemde 2 büyük uyuşturucu operasyonunun ardından yeni bir operasyona daha imza atan Narkotik Polisi, okulların kapanmasına yakın bir zamanda şehre sokulmak istenen satışa hazır haldeki 14 bin 500 gram bonzai ve 3 kilogram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, zanlının havadan ve karadan takibi ile yakalanma anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle yeni bir operasyona imza attı.

Şehir dışından bir otomobille Bursa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine narkotik polisleri alarma geçti. İzmir yolunda başlayan nefes kesen takip Nilüfer ilçesinde devam etti. Takibe alınan otomobildeki şahıs için operasyona start verildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı

12 kilometre boyunca devam eden takibin ardından zanlı kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpeği Truva’nın da katıldığı operasyonda şüpheli araçta 14,5 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 3 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı

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Gözaltına alınan 20 yaşındaki Ahmet B.G. isimli şahıs ise sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Özellikle okulların tatile gireceği dönemde binlerce genci zehirleyecek miktarda bonzai maddesinin ele geçirilmesi velilere rahat bir nefes aldırdı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı

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#Bursa#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

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