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Bursa'da trafikte tehlikeli anlar... Canını hiçe saydı

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#Bursa#Trafik#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 11:05

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, kaputa çıkan arkadaşını ölümle burun buruna getirdi. Sürücü arkadaşının hayatını tehlikeye atarken, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

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Bursa’da bir grup genç gezintiye çıkmak için bir araya geldi. Daha sonra araçlara yönelen gençlerden biri kaputa çıktı. Arkadaşını kaputun üzerinde gören araç sürücüsü hızla gaza basıp anayola çıktı. Kaput üzerinde ölümle burun buruna gelen arkadaşının ‘dur’ ikazlarına aldırmayan sürücü, otomobili sağa sola savurdu. Ölüme davetiye çıkaran sürücü dakikalarca anayolda ilerlerken, yanında bulunan arkadaşları ise kaputtaki arkadaşlarını cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Gençlerin eğlence anlayışını görenler bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise olaya akıl sır erdiremedi.

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#Bursa#Trafik#Sosyal Medya

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