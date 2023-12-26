Bursa'da trafikte tehlikeli anlar... Canını hiçe saydı

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Bursa’da bir grup genç gezintiye çıkmak için bir araya geldi. Daha sonra araçlara yönelen gençlerden biri kaputa çıktı. Arkadaşını kaputun üzerinde gören araç sürücüsü hızla gaza basıp anayola çıktı. Kaput üzerinde ölümle burun buruna gelen arkadaşının ‘dur’ ikazlarına aldırmayan sürücü, otomobili sağa sola savurdu. Ölüme davetiye çıkaran sürücü dakikalarca anayolda ilerlerken, yanında bulunan arkadaşları ise kaputtaki arkadaşlarını cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Gençlerin eğlence anlayışını görenler bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise olaya akıl sır erdiremedi.