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Abdulselam UĞUR - DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Bursa'da trafikte ilginç görüntü!

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Bursa'da, caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırarak, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüler, dün saat 16.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolunda kaydedildi.

Caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırdı.

Bursada trafikte ilginç görüntü

Bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişi, "Dikiz aynası da yok, tak diye atlıyor. Korkudan geçemiyorum, saldırır diye" dedi.

Bursada trafikte ilginç görüntü

Caddede araçların önünde giden at, 1 kilometre sonra gözden kayboldu.

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