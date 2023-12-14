Bursa'da TIR, otomobile çarptı! 2 kişi yaralandı

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Baki A. (40) yönetimindeki 44 KB 525 plakalı TIR, aniden önüne çıktığı iddia edilen İbrahim T.'nin kullandığı 16 KGY 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yamaca çarparak durdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Hasibe T., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)