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Bursa'da 'tezgah yeri' kavgası! Çivili sopa ile darbedildi

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#Bursa#İnegöl#Pazar
Bursada tezgah yeri kavgası Çivili sopa ile darbedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 16:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'tezgah yeri' nedeniyle pazarcı iki aile arasında çıkan kavgada çivili sopa ile darbedilen Yağızhan Y. (30) sol gözünü kaybetti.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y. (61), iddiaya göre daha önce 'tezgah yeri' nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. (30) ve Beytullah Y. (35) ile yolda karşılaştı.

Taraflar arasında yine 'tezgah yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken, Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.'ye vurmaya başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırılırken, aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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#Bursa#İnegöl#Pazar

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