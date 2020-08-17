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Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Bursa'da tepki çeken görüntüler

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Bursa'da tepki çeken görüntüler
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Bursa'da sokakta yapılan kına gecesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde dün akşam yapılan kına gecesine yaklaşık 300 kişi katıldı. Maske takılmayan ve sosyal mesafeye uyulmayan eğlencede, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

 

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