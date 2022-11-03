Bursa’da, tekstil fabrikasındaki yangın, 42 saat sonra söndürüldü

Haberin Devamı

Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında Salı günü saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede büyüyüp, fabrikadaki polyesterlere sıçradı. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da takviye olarak gönderildi.

Çalışmalara Bursa'nın 17 ilçesindeki itfaiye ekipleri ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışmalarda 507 personel ve 128 araç görev aldı. Dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Haberin Devamı

OKUL TATİL EDİLDİ

​Fabrikanın yakınındaki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yurdunda kalan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilerek, başka pansiyonlara yerleştirildi. Gökyüzünü kaplayan duman kentin birçok noktasından görüldü. Yangın nedeniyle okul bir günlüğüne tatil edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tekstil malzemelerinin depolandığı bodrum katta başlayan yangında, 90 bin metrekare kapalı alana sahip olan 3 katlı fabrika tamamen çöktü. Fabrikanın orta bölümünde süren yangın, 42 saat sonra, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, çevre illerden takviye olarak gelen ekipler de yangının sönmesiyle birlikte görev yerlerine döndü.

Fabrikanın zemin katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.