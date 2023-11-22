Bursa'da tartışılan '24 Kasım Öğretmenler Günü' afişi: 1 gün sonra kaldırıldı

Haberin Devamı

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle afiş hazırlattı. "Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır" yazılı afişte, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasına, Hababam Sınıfı filminde, Mahmut Hoca'yı canlandıran Münir Özkul, Badi Ekrem karakterine hayat veren Şener Şen, Külyutmaz karakterini canlandıran Ertuğrul Bilda, aktör Jackie Chan, çizgi film karakterlerinden Splinter Usta ve Yoda'nın fotoğrafları yerleştirildi.

Hazırlanan afiş, belediyenin ilçedeki reklam panolarına asıldı. Afişler bir gün sona kaldırılırken, yerine, Atatürk'ün kara tahtaya yeni Türk alfabesinin harflerini yazdığı fotoğrafıyla hazırlanan yeni bir afiş asıldı.

Haberin Devamı

‘ATATÜRK'ÜN ADINI DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ’

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, söz konusu afişin, gençlerin ilgisini çekmesi için okullara yakın bölgede 3-4 reklam panosuna asıldığını belirtti.

Afişlerin tepki gördüğü için toplatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kanar, "Sadece gençlere yönelik 1 günlük afiş tasarladık. Gençlerin, Öğretmenler Günü’nün farkına varması için, Badi Ekrem gibi unutulmaz karakterlerle bir afiş tasarladık. Ertesi gün başka bir tasarım ortaya koyduk. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Biz planlama dahilinde, Z kuşağının anlayabilmesi için böyle bir afiş hazırladık” dedi.

Sosyal medyada Atatürk'ü kutsayıp, bundan nemalanmak isteyenlerin olduğunu belirten Kanar, “Biz bunu okullar bölgesinde planlamıştık. Yanlışlıkla okullar çevresi haricinde birkaç yere daha asılmış. Biz sadece bunları toplattık. Gençlerden olumlu dönüşler var. Arayıp 'Başkanım arkanızdayız' diyen gençlerimiz var. Hesaplarımızdan özür mesajı yayımlayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Onun ismini taşıyan memlekette yaşıyoruz" dedi.