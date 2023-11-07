Bursa'da taksiciden kaçarken otobüs çarptı

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Kaza, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yolcu otobüsü seyir halindeyken, taksicilerle kavga eden ve sinirle aracın önüne aniden atlayan Mert S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mert S. yola savrulurken, olayın şokuna giren otobüs şoförü hemen araçtan inip yaralı gencin yardımına koştu.

Yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı gence olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattı. Hastaneye kaldırılan gencin taksicilerle yaşadığı tartışma sonrası kaçmak için otobüsün önüne atladığı öğrenildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Mert S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın yavaş gitmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.