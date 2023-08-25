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Bursa'da, Suriyeli 2 kişi arasında bıçaklı kavga

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#Bursa#Suriyeliler#Kavga
Bursada, Suriyeli 2 kişi arasında bıçaklı kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 03:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Ahmet M. (19), cadde ortasında tartıştığı Suriye uyruklu kişi tarafından göğüs ve boynundan bıçakla yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi. Suriyeuyruklu Ahmet M. ile caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet M., kimliği belirsiz kişi tarafından göğüs ve boynundan bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Ahmet M.'nin kanlar içinde yığıldığını gören çevredekiler yardıma koştu. Mahalleli tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Ahmet M., tedaviye alındı. Durumun bildirilmesi üzerine hastane ve olay yerinde polis ekibi sevk edildi.

Tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet M., detaylı kontrol için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursada, Suriyeli 2 kişi arasında bıçaklı kavga

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#Bursa#Suriyeliler#Kavga

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