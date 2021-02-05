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Gündem
Kazım BULUT /GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Bursa'da şubat ayında bahar havası; vatandaşlar sahillere akın etti

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Bursa'da şubat ayında bahar havası; vatandaşlar sahillere akın etti
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BURSA’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Gemlik ilçesinde vatandaşlar sahile akın etti.

Geçen hafta görülen fırtına ve sağanak yağışın ardından, Bursa’da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Kentteki sıcaklık, 17 derece olarak ölçülürken, dışarı çıkan vatandaşlar da güneşli havanın tadını çıkardı.

Gemlik ilçesindeki sahile gelen vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarırken, çocuklar da parklarda doyasıya oynadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşların maske taktığı gözlenirken, bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadığı dikkat çekti.

Kentte hava sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

Bursada şubat ayında bahar havası; vatandaşlar sahillere akın etti

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