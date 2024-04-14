×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da seyir halindeki otobüste panik anları

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 16:27

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Patlama ve yolcuların panikle araçtan çıkışı, kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Nazlı Sokak'tan Kavaklı Caddesi istikametine seyreden özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama, bölgede paniğe sebep olurken, otobüsteki yolcular aracı terk etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çevreye saçılan parçalar ise bazı araçlara çarptı. Patlamanın nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Bursada seyir halindeki otobüste panik anları

Öte yandan, otobüsün motor bölümündeki patlama, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yokuş çıkan otobüsün motor bölümündeki patlamanın ardından çevreye parçaların saçıldığı, yolda yürüyen bir kişinin korkup kaçtığı ve yolcuların da panikle otobüsten indiği görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Osmangazi#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!