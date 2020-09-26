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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Bursa'da şelalede fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü

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Bursa'da şelalede fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Suuçtu’da Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı ayağını kırdı.

Bursa’dan Suuçtu’ya gezmeye gelen Engin Demir (30) 5 metrelik kayanın üzerinden düşerek ayağını kırdı.
Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Engin Demir (30) arkadaşlarıyla birlikte Suuçtu'ya tur düzenledi. Burada şelaleye yakın bir kayanın üzerine çıkan Engin Demir, arkadaşlarından fotoğraf çekmelerini istedi. Üzerine çıktığı kayanın kayganlığını hesaplayamayan Engin Demir, ayağı kayarak 5 metrelik kayanın üzerinden düştü. Ayağının kırıldığı tespit edilen Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Engin Demir'in aynı zamanda tur için kiraladıkları otobüsünde şoförü olduğu öğrenildi.

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