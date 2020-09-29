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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Bursa’da rüzgar ağaçları devirdi, yol trafiğe kapandı

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Bursa’da rüzgar ağaçları devirdi, yol trafiğe kapandı
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Bursa’nın İznik ilçesinde kuvvetli esen rüzgar ağaçları devirdi. Yol bir süre trafiğe kapandı.

İznik ilçesi kırsal Mustafalı Mevkisi'nde yoğun esen rüzgar ağaçları yola devirdi. Yol trafiğe araç trafiğine kapanırken, vatandaşalar kendi gayretleri ile ağaçları yoldan kaldırmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde yola devrilen ağaçların kaldırılmaya çalışıldığı görülüyor. Bursa Valiliği de bölgede fırtına uyarısı yaparken, şiddetli yağmur bekleniyor.

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