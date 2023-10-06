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Bursa'da polisin aradığı şüpheli yorganların arasında yakalandı

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#Bursa#Polis#Cezaevi
Bursada polisin aradığı şüpheli yorganların arasında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 16:37

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise saklandığı yorganların arasında yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün 166 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 1000 personelin katıldığı operasyonda; 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'yağma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu ticareti' gibi çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon sırasında, 'hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.İ.'nin ise yorganların arasına saklandığı görüldü. 111 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

 

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#Bursa#Polis#Cezaevi

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