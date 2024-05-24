Bursa'da peş peşe kazalar: 5 kişi feci şekilde can verdi

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Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda çalışan Sedat Sungur, 61 ABE 166 plakalı otomobili ile iş arkadaşı Hasan Alper’i evinden alarak yola çıktı. Yıldırım ilçesinden Altınova Mahallesi Fuar Caddesi’nde bulunan iş yerine giden Sedat Sungur idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki 16 JMM 55 plakalı cip ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Sedat Sungur ile yanındaki iş arkadaşı Hasan Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan cip sürücüsü Necati Turan ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Necati Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sedat Sungur ile Hasan Alper'in cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR AİLE YOK OLDU

Bursa’nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CUF 534 plakalı tır sürücü, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı. Savrulan dorse, karşı istikametten gelen 16 LMM 49 plakalı Fiat Fiorino marka kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiden biri çocuk 2'si hayatlarını kaybederken 4 kişide yaralandı.

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Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü, göz yaşları döktü.

Olay yerine gelen İznik Kaymakamı Recai Karal’da vatandaşların tepkilerini dinledi. Sürekli burada böyle kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri biran önce buna çare bulunmasını istedi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları yansıdı.