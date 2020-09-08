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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak, giden patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa- Ankara yolu İnegöl mevkisinde, dün akşam, seyir halindeki kamyonete tutunan patenli 2 genç, bir süre böyle gitti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yönde giden bir sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Patenli gençler, bir süre sonra kamyoneti bırakarak, yola devam etti.

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