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AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 23:19 | Son Güncelleme:

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gazi Magosa Caddesi'nde seyreden Okan B. idaresindeki 16 KLG 87 plakalı otomobil, dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen İlker Balkan idaresindeki 16 KNZ 45 plakalı motosikletle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Balkan, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesini yapılan Balkan, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Balkan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü.

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