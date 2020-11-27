Bursa'da otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Mudanya- Bursa yolunda meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü, önündeki aracı geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, olayı anı kameralara anbean yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.