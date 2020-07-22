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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Bursa'da otomobil durağa girdi: 2 yaralı

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Bursa'da otomobil durağa girdi: 2 yaralı
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BURSA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağındaki Emine Duran’a (19) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nagihan Başaran (44) ile Duran yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Nagihan Başaran’ın kontrolünden çıkan 16 KHU 56 plakalı otomobil, önce otobüs durağında bekleyen Emine Duran’a ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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