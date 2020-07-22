Bursa'da otomobil durağa girdi: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Nagihan Başaran’ın kontrolünden çıkan 16 KHU 56 plakalı otomobil, önce otobüs durağında bekleyen Emine Duran’a ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.