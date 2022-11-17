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Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın

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#Yangın#Bursa#Orman
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 15:20

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına uzun gayretleri sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alırken, yangın havadan görüntülendi.

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Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken ormanlık arazi içerisinde bulunan bir ahıra da sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursada ormanlık alanda korkutan yangın

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada güçlükle kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken havadan dron ile görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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#Yangın#Bursa#Orman

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