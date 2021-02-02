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Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Bursa'da nefes kesen operasyon! Güvenlik kamerasıyla önlem almışlar

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Bursa'da nefes kesen operasyon! Güvenlik kamerasıyla önlem almışlar
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen 600 polisle düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü. Evlerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren para ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

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  • Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu
  • Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu
  • Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu
  • Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir ile Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyona Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 600 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslerin kapıları, koçbaşı ile kırılarak girildi.

Evlerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren para ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin, evlerine kurdukları güvenlik kamera sistemleri ile olası polis baskınına karşı önlem aldıkları dikkat çekti.

Operasyon devam ediyor.

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