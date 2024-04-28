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Bursa'da motosiklet kazası sonrası 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

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#Bursa#Trafik#Kaza
Bursada motosiklet kazası sonrası 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 12:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden yetmiş yaşındaki Musa Taşkın, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, 17 Nisan'da saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Alper A. (21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet ile kaldırımdan inip, caddeye çıkan Musa Taşkın'ın kullandığı 16 AFR 468 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Taşkın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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