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Bursa'da motor kısmından dumanlar yükselen otomobil yandı

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#Bursa#Otomobil#Yangın
Bursada motor kısmından dumanlar yükselen otomobil yandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 17:03

BURSA’da, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yalova’dan Bursa yönüne giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 EA 52 47 plakalı otomobil, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurup, yanındaki kadın ile birlikte indi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönüşürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise uzun süre olayın etkisinden kurtulamadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bursa#Otomobil#Yangın

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