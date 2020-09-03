Bursa'da mobilya atölyesi yandı

Ağaç İşleri Mobilya Sanayisi 16’ncı Sokak’ta bulunan mobilya atölyesinin zemin katında, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Atölyede bulunan tüm malzemeler, kullanılamaz hala geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.