MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da mobilya atölyesi yandı
GeriGündem Bursa'da mobilya atölyesi yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Bursa'da mobilya atölyesi yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da mobilya atölyesi yandı
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Ağaç İşleri Mobilya Sanayisi 16’ncı Sokak’ta bulunan mobilya atölyesinin zemin katında, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Atölyede bulunan tüm malzemeler, kullanılamaz hala geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle