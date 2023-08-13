×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da meteor yağmuru için binlerce kişi bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Perseid Meteor Yağmuru#Meteor Yağmuru#Bursa
Bursada meteor yağmuru için binlerce kişi bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 00:03

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için toplandı. Vatandaşların sabahın erken saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelmesi ve bu görsel şöleni beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Yeniköy Mahallesi'nde Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde binlerce kişi perseid meteor yağmuru için bir araya geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelerek bu görsel şöleni beklemeye başladı. Ayrıca, gökyüzünün daha iyi izlenmesi için de UEDAŞ ekipleri şehrin bazı noktalarında karartma yaptı. Gökyüzünde meteor beklenirken, vatandaşlar Starlink uydularına da tanıklık etti.

Bursada meteor yağmuru için binlerce kişi bir araya geldi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, etkinliğin dördüncü yılı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin birçok yerinde bu doğa olayı gözlemlense de Karacabey'e gerçekten ilgi çok büyük. Biz bile buraya gelirken zorlandık. Gerçekten bir izdiham var. Bizler bu tür etkinlikleri artarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

14 yıldır gökyüzü bilimi ile ilgilenen amatör astrolog Gizem Çoban, “Bugün burada persied meteor yağmuru için toplandık. İnsanlar çok heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Karacabey'e ben de ilk kez geldim. Meteorlar aslında bir kuyruklu yıldızın eteğinden dökülen taşlar olarak anlatıyoruz. Yıldızlar aslında kaymıyor. Her yıl aynı tarihlerde olan meteor yağmurunu izleyeceğiz. 28 Temmuz'dan başlıyor, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sadece 12-13 Ağustos tarihlerinde en çok görüldüğü dönemlerdir. O yüzden bu akşam güzel bir etkinlik planlandı. Bu gün ay yüzde 14 doluluğunda. Güzel bir akşam geçireceklerini inanıyorum. Bulutlar oldukça azaldı. Rüzgar var ama bu bizim gökyüzünü seyretmenize engel değil. O yüzden ay çok dolu olsaydı, ya da dolunay olsaydı kesinlikle gözlem yapamazdık. Gözlem için elverişli bir akşam yaşıyoruz” diye konuştu.

Bursada meteor yağmuru için binlerce kişi bir araya geldi

Doğa fotoğrafçı Alper Tüydeş de, Karacabey'de bu etkinliğin dördüncüsünün düzenlendiğini dile getirerek, “Bu dört yıldır devam eden etkinlik her yıl katlanarak devam ediyor.

Haberin Devamı

Türkiye'nin dört bir yanından gözlemciler buraya geliyor. Çok değerli konuklarla, Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde, UEDAŞ'ın da burada karanlık bir ortam yaptık. Bu karanlık ortamda en son rakam 6 bin üzerindeydi. 6 binden fazla gökyüzü meraklısı burada bir aradayız. Burada ilginç konuklar ve konularla gelenleri bilgilendireceğiz. Bir süre de sonrada ışıklar tamamen sönecek ve gökyüzü izlenecek. Atmosfere giden meteorları hep beraber gözlemleyeceğiz” diye konuştu. Meteor beklerken Starlink uydularının da sürpriz olduğunu ifade eden Tüydeş, binlerce insanın bu ana tanıklık ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşlar da burada olmaktan mutlu olduklarını ve bu güzel doğa olayına tanıklık etmek için olduklarını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Perseid Meteor Yağmuru#Meteor Yağmuru#Bursa

BAKMADAN GEÇME!