Bursa'da makas atan sürücü dehşet saçtı: 6 yaralı

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Kaza, gece yarısı Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Bozüyük istikametine giden İlker G. (32) yönetimindeki 34 CHL 740 plakalı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada aynı istikamette seyir halinde Doğancan A. (22) yönetimindeki 34 EV 5646 plakalı otomobil ile Zafer O. yönetimindeki 16 ANH 309 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazadan sonra makas atan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters şekilde durdu. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Emine G. (28), İsa Ö. (19) ve Özcan K. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.