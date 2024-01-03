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Bursa'da kullandığı forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

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#Bursa#Forklift#İşçi
Bursada kullandığı forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 05:36

Bursa'da TIR'a patates çuvallarını yüklerken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Suriye uyruklu Abdullah H., hayatını kaybetti.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çeltikköy mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdullah H., 50 ALL 921 plakalı TIR'a patates çuvallarını yüklediği sırada kullandığı forkliftin devrilmesiyle altında kaldı. Olayı gören işçilerin yardımıyla Abdullah H., forklifin altından çıkarıldı. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah H.'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

​Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Bursa#Forklift#İşçi

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