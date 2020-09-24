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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine 97 bin lira ceza

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Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine 97 bin lira ceza
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BURSA’da 453 jandarma personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde koranavirüs tedbirlerine uymayan işyerlerine toplam 97 bin 494 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında berber, güzellik merkezi, alışveriş merkezi, cami, taksi durağı, kafe, kahvehane, kıraathane, toplu ulaşım aracı, masaj salonu, konaklama tesisi, çay bahçesi, mesire alanı, ganyan bayisi, dernek lokali ve pazar alanlarında dün gün boyu denetim gerçekleştirdi. 111 timden oluşan 453 jandarma personeli ile yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen iş yerlerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirlere uymayan işyerlerine toplam 97 bin 494 lira para cezası kesti.

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