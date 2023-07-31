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Bursa'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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#Bursa#Osmangazi#Yangın
Bursada korkutan yangın 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 20:41

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısındaki terasta başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye ve alt katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde meydana geldi. Sakin Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısındaki terastan, henüz bilinmeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, binadakileri uyararak tahliye etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursada korkutan yangın 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İtfaiye ekipleri alevlerin çevreye ve alt katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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Bursada korkutan yangın 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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#Bursa#Osmangazi#Yangın

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