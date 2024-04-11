Bursa'da korkunç olay! Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu... Ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek

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Olay, Kozluca Mahallesi'nde dün meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30), tek çocukları Muhammed Hamduni ile piknik yapmak için dün saat 14.00 sıralarında dere kenarına gitti. İddiaya göre, baba ve annesi yemek hazırlarken Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşıp kayboldu. Kaybolduğunu anlayınca çevrede 4 saat çocuğunu arayan çift, Muhammed'e ulaşamayınca güvenlik birimlerinden yardım istedi.

Olay yerine, jandarma arama ve kurtarma ekipleri ile AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma, polis dalgıç ekipleri ve 'Zanka' isimli arama köpeği sevk edildi. Çocuğun cesedi, kaybolduktan yaklaşık 7 saat sonra, polis dalgıç ekipleri tarafından piknik yapılan yerin yaklaşık 500 metre uzağında, dere yatağında bulundu.

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Çocuğun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ailenin ifadesini alan jandarma, çocuğun dereye düşerek boğulduktan sonra cesedinin sürüklendiği ihtimalini araştırıyor. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.