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Bursa'da korkunç kaza! 3 genç feci şekilde can verdi

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#Bursa#Doğum Günü#Trafik Kazası
Bursada korkunç kaza 3 genç feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 06:31

Bursa’da otomobil kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı.

Bursada korkunç kaza 3 genç feci şekilde can verdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü Adem Duran’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. 4 arkadaşın Eda Nur Baykay’ın doğum gününü kutlamak için buluştukları eğlenceden döndüğü öğrenildi.

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Bursada korkunç kaza 3 genç feci şekilde can verdi

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#Bursa#Doğum Günü#Trafik Kazası

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