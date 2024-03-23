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Bursa'da korku dolu anlar: Cezaevinden izinli çıkıp ablasını bıçakla rehin aldı

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#Bursa#Yıldırım#Rehine
Bursada korku dolu anlar: Cezaevinden izinli çıkıp ablasını bıçakla rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 17:24

Bursa'nın Yıldırım ilçesine cezaevinden izinli çıkan Mesut A. (48), babasının evinde, ablası Nuray A.'yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı. Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi.

Bursada korku dolu anlar: Cezaevinden izinli çıkıp ablasını bıçakla rehin aldı

KARDEŞİNİN DALGINLIĞINDAN YARARLANARAK KAÇTI

Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı. Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada korku dolu anlar: Cezaevinden izinli çıkıp ablasını bıçakla rehin aldı

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#Bursa#Yıldırım#Rehine

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