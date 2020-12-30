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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Bursa'da köprülü kavşakta erkek cesedi bulundu

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Bursa'da köprülü kavşakta erkek cesedi bulundu
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BURSA'da köprülü kavşakta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Yıldırım ilçesinde Yüksek İhtisas Kavşağı yönünde ilerleyen sürücüler, Samanlı Kavşağı'nda, yol kenarında ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.  60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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