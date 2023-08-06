×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası: 2'si ağır 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Komşu Kavgası
Bursada komşular arasında gürültü kavgası: 2si ağır 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 04:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede oturan komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadelerin alınmasından sonra evlerine dönen iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı. Gerginlik kavgaya dönüşürken Mevlüt K., tabanca ile komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Bursada komşular arasında gürültü kavgası: 2si ağır 3 yaralı


Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Bursada komşular arasında gürültü kavgası: 2si ağır 3 yaralı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Komşu Kavgası

BAKMADAN GEÇME!