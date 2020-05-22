MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
GeriGündem Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 22.05.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
Abone Olgoogle-news

BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 23- 26 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uydukları görüldü.

Bursa'da caddelerde bayram alışverişi yoğunluğu
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle