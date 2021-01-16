MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da kendi yaptıkları içkiden zehirlendiler
GeriGündem Bursa'da kendi yaptıkları içkiden zehirlendiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Bursa'da kendi yaptıkları içkiden zehirlendiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da kendi yaptıkları içkiden zehirlendiler
Abone Olgoogle-news

Bursa'da kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir rezidansta oturan K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içmeye başladı. Bir süre fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 arkadaşın sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.

Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle