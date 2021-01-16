Bursa'da kendi yaptıkları içkiden zehirlendiler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir rezidansta oturan K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içmeye başladı. Bir süre fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 arkadaşın sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.



Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.